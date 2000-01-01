23.12 09:20 MIGnews.com

Пожар на Манхеттене: 24 раненых

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Десятки человек получили ранение в результате пожара в жилом доме на Манхеттене. Как сообщает NBC, среди пострадавших 17 жителей и 4 пожарных. По словам представителя пожарной службы, один из спасателей получил серьезные ожоги.Среди раненых также оказалась и 7-летняя девочка, у которой случилась остановка сердца. Ребенка унесли с 21 этажа из пылающего небоскреба, где вскоре ее реанимировали. На данный момент состояние девочки стабильное.Отмечается, что пожар вспыхнул на 3 этаже. Причины пожара пока неизвестны. По словам пожарных, в результате открытых окон и сильного ветра густой черный дым окутал здание вплоть до верхних этажей.Пожарные просят жителей соседних домов не открывать окна, чтобы избежать задымления.В результате пожара двое пострадавших находятся в критическом состоянии, а четверо - в тяжелом.