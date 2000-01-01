Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Берлин: террориста сняли в мечети через 8 часов после атаки 23.12 08:22   MIGnews.com

Берлин: террориста сняли в мечети через 8 часов после атаки

В германских СМИ распространились кадры камер наружного наблюдения у салафисткой мечети в берлинском районе Моабит. На них - Анис Амри, гражданин Туниса, совершивший теракт на рождественском рынке 19 декабря.

Амри стоит на пороге мечети рано утром 20 декабря - спустя восемь часов после атаки. террорист был снят на том же месте утром 14 и 15 декабря.

Мечеть подверглась штурму германского полицейского спецназа в минувший четверг.

Мечеть объединения Фуссилет 33 является местом встречи салафитов турецкого и кавказского происхождения.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:29
Трамп и Ас-Сиси обсудили мир на Ближнем Востоке
08:02
В Германии предотвратили теракт в торговом центре
07:56
Депутат Гатас арестован
07:17
ISIS сжег заживо двух турецких солдат
07:14
Трамп определился с кандидатом на пост пресс-секретаря
06:56
Палестинские террористы ранили солдата ЦАХАЛа в Шхеме
06:33
Британия: массовый бунт в тюрьме
05:19
Названа самая нервная работа в мире
04:32
Ученые: от диет полнеют
03:41
Путин: доля современных ядерных вооружений достигла 60%
02:28
Мужчины предпочитают в жены брюнеток
01:22
Детское ожирение опасно развитием серьезных заболеваний
23:41
Как замужество влияет на женщин?
22:31
Суд Киева разрешил обыскать Кремль
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus