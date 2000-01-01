23.12 08:22 MIGnews.com

Берлин: террориста сняли в мечети через 8 часов после атаки

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В германских СМИ распространились кадры камер наружного наблюдения у салафисткой мечети в берлинском районе Моабит. На них - Анис Амри, гражданин Туниса, совершивший теракт на рождественском рынке 19 декабря.Амри стоит на пороге мечети рано утром 20 декабря - спустя восемь часов после атаки. террорист был снят на том же месте утром 14 и 15 декабря.Мечеть подверглась штурму германского полицейского спецназа в минувший четверг.Мечеть объединения Фуссилет 33 является местом встречи салафитов турецкого и кавказского происхождения.