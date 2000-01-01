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В Германии предотвратили теракт в торговом центре | Фото: Thinkstock23.12 08:02   MIGnews.com

В Германии предотвратили теракт в торговом центре

В немецком городе Дуйсбург полиция задержала двоих мужчин, которых подозревают в планировании террористического нападения. Подозреваемыми являются двое братьев из Косова.

Согласно данным правоохранительных органов, задержанные планировали устроить теракт в торговом центре в северном городе Оберхаузен.

Дополнительной информации насчет ареста пока нет.

Информация о задержании появилась на фоне продолжающихся поисков предполагаемого исполнителя недавнего теракта в Берлине Аниса Амри. Семья 24-летнего выходца из Туниса, который находится в бегах, обратилась к нему с призывом сдаться властям, сообщает Би Би Си.

Тунисец объявлен в розыск по всей Европе, за информацию о нем назначена награда в 100 тысяч евро.
Полиция подтвердила, что его отпечатки пальцев были обнаружены на двери и в кабине грузовика, который въехал в толпу людей на ярмарке 19 декабря.

Теракт унес жизни 12 человек, и еще более 50 получили ранения.
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