23.12 08:02 MIGnews.com

В Германии предотвратили теракт в торговом центре

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В немецком городе Дуйсбург полиция задержала двоих мужчин, которых подозревают в планировании террористического нападения. Подозреваемыми являются двое братьев из Косова.Согласно данным правоохранительных органов, задержанные планировали устроить теракт в торговом центре в северном городе Оберхаузен.Дополнительной информации насчет ареста пока нет.Информация о задержании появилась на фоне продолжающихся поисков предполагаемого исполнителя недавнего теракта в Берлине Аниса Амри. Семья 24-летнего выходца из Туниса, который находится в бегах, обратилась к нему с призывом сдаться властям, сообщает Би Би Си.Тунисец объявлен в розыск по всей Европе, за информацию о нем назначена награда в 100 тысяч евро.Полиция подтвердила, что его отпечатки пальцев были обнаружены на двери и в кабине грузовика, который въехал в толпу людей на ярмарке 19 декабря.Теракт унес жизни 12 человек, и еще более 50 получили ранения.