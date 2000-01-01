23.12 21:18 MIGnews.com

Берлинский террорист хотел "резать европейцев, как свиней"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Целью теракта на рождественской ярмарке в Берлине была месть за мусульман, погибших в результате авиаударов, которые западные страны наносили по позициям боевиков в Сирии и Ираке. Об этом главный подозреваемый в организации атаки Анис Амри заявил в опубликованном 23 декабря видеопризнании.Кроме того, на записи он присягнул на верность главарю террористической организации ISIS Абу Бакру аль-Багдади, и призвал своих соратников-исламистов совершать теракты против "крестоносцев" Запада. Ролик был размещена на форуме ISIS 23 декабря. К сожалению, запись с английскими или русскими субтитрами на данный момент недоступна."Мы идем резать вас, свиньи", - говорит тунисец Амри на камеру.На данный момент неизвестно, когда и при каких обстоятельствах было записано видео, однако, судя по теплой одежде террориста, это было сделано незадолго до его атаки. Напомним, что сегодня он был застрелен итальянской полицией в Милане.