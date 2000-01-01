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В Брюсселе обнаружена бомба 23.12 20:55   MIGnews.com

В Брюсселе обнаружена бомба

Возле здания Турецкой федерации Бельгии в Брюсселе была обнаружена бомба. Как сообщает местное издание DH со ссылкой на пресс-службу государственного прокурора, взрывчатку обнаружили около 13.30 по местному времени.

Отмечается, у дверей здания был оставлен пакет с самодельным взрывчатым устройством в виде газового баллона и системы поджигания. О находке сообщили в полицию, сотрудники которой прибыли на место событий и установили периметр безопасности, после чего взрывустройство было ликвидировано.

Вскоре ситуация у федерации нормализовалась.

В результате инцидента было заведено расследование, однако ни одного задержания на данный момент совершено не было.

"Теперь остатки пакета должны быть детально изучены, чтобы узнать, каковой была цель взрыва – привести к человеческим жертвам или просто вызвать панику", - сказал представитель прокуратуры Денис Гоман.
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