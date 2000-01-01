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Двух британцев признали виновными в финансировании ISIS 23.12 18:29   MIGnews.com

Двух британцев признали виновными в финансировании ISIS

Двое британцев – 37-летний Сайед Хок из города Сток-он-Трент и 27-летний Масуд Миах из восточного Лондона – признаны виновными в использовании следующих в Сирию гуманитарных конвоев для доставки денег и других ресурсов действующим там экстремистским группировкам в период с 2012 по 2014 годы.

Как пишет "Би-би-си", уголовный суд Олд-Бейли в Лондоне установил, что поставки экстремистам в Сирию осуществлялись с помощью конвоев с гуманитарной помощью, которую направляли в Сирию авторитетные мусульманские общины. А участник одного из таких конвоев – британский волонтер Алан Хеннинг – впоследствии был похищен и убит боевиками ISIS.

Предположительно, организаторы гуманитарных конвоев не знали о том, что их миссии используют для осуществления поставок боевикам экстремистских группировок.

Несмотря на то, что подобные догадки ранее уже высказывались в СМИ, это первое судебное дело, которое подтвердило, что ряд гуманитарных миссий был использован спонсорами экстремистов.
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