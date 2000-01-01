23.12 17:36 MIGnews.com

Угонщики ливийского самолета сдались полиции

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Два угонщика ливийского самолета, приземлившегося 23 декабря на Мальте, сдались.Они отпустили всех пассажиров и членов экипажа, а потом полицейские их обыскали и взяли под стражу.Отметим самолет принадлежал ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, он совершал внутренний перелет из Себа в Триполи. На борту находилось 118 человек.Когда самолет приземлился, его окружили подразделения сил специального назначения армии и полиции. Сначала террористы угрожали взорвать самолет гранатой, если их требования не будут выполнены. Потом отпустили пассажиров и оставили только членов экипажа.В результате переговоров с мальтийскими властями террористы сдались и попросили убежище.