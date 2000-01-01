23.12 16:57 MIGnews.com

Экс-депутат НДИ пропал без вести

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Израильское издание "Едиот Ахронот" сообщает о том, что бывший член Кнессета от партии "Наш дом Израиль", журналист и телеведущий Шарон Галь пропал без вести.Якобы некоторое время назад он попросил у начальства – руководства 20-го канала ИТВ – отпуск на две недели, после чего взял еще одну неделю, и с тех пор никто о нем ничего не слышал.Друзья Шарона Галя опасаются, что он мог попасть в неприятности из-за коллекторов."Он мог пропасть из-за угроз со стороны кредиторов, хоть сам он об этом не рассказывал", - сказал "Едиот Ахронот" один из друзей пропавшего экс-депутата.Он поведал, что Галь был должен кредиторам значительную сумму денег."Мы очень переживаем за его безопасность, потому что нам известно о том, что они ему серьезно угрожали и, вероятно, избивали. Поэтому теперь он боится появляться на публике", - добавил друг журналиста.Отмечается, что на 20-м канале пришли к выводу, что Шарон Галь к работе возвращаться не намерен, и объявили конкурс на его место.Напомним, что в Кнессет Галь попал по спискам НДИ в ходе досрочных выборов в 2015 году, однако через полгода после избрания объявил о возвращении в журналистику и подал в отставку.