23.12 14:39 MIGnews.com

Захватчики отпустили пассажиров самолета в аэропорту Мальты

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Телеканал Sky News Arabia сообщает, что пассажиры захваченного самолета, который приземлился в аэропорту Мальты, начали выходить из салона.Сообщается, что захватчики оставляют на борту только экипаж.СМИ сообщили, что международный аэропорт Мальты не принимает воздушные суда после посадки авиалайнера А320, где могли находиться захватчики и свыше 100 пассажиров.Готовившиеся к посадке на Мальте рейсы уходят на запасные аэродромы.Ранее сообщалось, что террористы угнали самолет ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways со 118 пассажирами на борту. Позже мальтийский премьер-министр Джозеф Мускат заявил, что он приземлился на Мальте.Злоумышленники угрожали взорвать воздушное судно.