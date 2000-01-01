Захватчики отпустили пассажиров самолета в аэропорту Мальты
Телеканал Sky News Arabia сообщает, что пассажиры захваченного самолета, который приземлился в аэропорту Мальты, начали выходить из салона.
Сообщается, что захватчики оставляют на борту только экипаж.
СМИ сообщили, что международный аэропорт Мальты не принимает воздушные суда после посадки авиалайнера А320, где могли находиться захватчики и свыше 100 пассажиров.
Готовившиеся к посадке на Мальте рейсы уходят на запасные аэродромы.
Ранее сообщалось, что террористы угнали самолет ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways со 118 пассажирами на борту. Позже мальтийский премьер-министр Джозеф Мускат заявил, что он приземлился на Мальте.