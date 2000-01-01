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flickr 23.12 13:10   MIGnews.com

Террористы угнали ливийский самолет со 118 пассажирами

На Мальте приземлился захваченный террористами самолет ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways.

Террористы захватили лайнер над территорией Ливии. Злоумышленники угрожают взорвать воздушное судно, на борту которого находятся 118 пассажиров.

О захвате самолета Airbus A320 проинформирован мальтийский премьер-министр Джозеф Мускат на своей странице в Twitter.




Самолет угнан двумя воздушными пиратами, их требования пока неизвестны. Службы экстренного реагирования Мальты приведены в полную готовность.

По сообщениям The Times of Malta, судно направлялось в Триполи.
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