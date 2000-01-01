23.12 13:01 MIGnews.com

Милан подтвердил уничтожение берлинского террориста

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В Милане в перестрелке убит подозреваемый в берлинском теракте. Его отпечатки пальцев совпадают с отпечатками террориста в Берлине. Это подтвердили итальянские спецслужбы.Как уточняет ТАСС со ссылкой на сайт итальянского журнала "Панорама", подозреваемый в берлинском теракте тунисец убит в перестрелке в пригороде Милано Сесто-Сан-Джованни. Он был остановлен полицейскими на одной из площадей для проверки документов. Между ним и стражами порядка завязалась перестрелка, в ходе которой один из полицейских получил ранение в плечо, а предполагаемый террорист был застрелен.По заявлению МВД Италии, глава ведомства Марко Миннити вскоре начнет экстренную пресс-конференцию по данному инциденту.Установлено, что убитый подозреваемый в совершении теракта на рождественском базаре в Берлине тунисец Анис Амри прибыл в Милан на поезде из Франции. Как только он вышел из поезда, полицейский патруль попросил его предъявить документы в качестве обычной проверки. Вместо этого мужчина достал пистолет и открыл стрельбу, выкрикнув при этом "Аллаху акбар".Теракт на Рождественской ярмарке в Берлине был совершен 19 декабря. Грузовик въехал на территорию рынка и проехал по ней около 80 метров. Жертвами теракта стали 12 человек. Более 80 человек получили травмы.