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Милан подтвердил уничтожение берлинского террориста | Фото: Thinkstock23.12 13:01   MIGnews.com

Милан подтвердил уничтожение берлинского террориста

В Милане в перестрелке убит подозреваемый в берлинском теракте. Его отпечатки пальцев совпадают с отпечатками террориста в Берлине. Это подтвердили итальянские спецслужбы.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на сайт итальянского журнала "Панорама", подозреваемый в берлинском теракте тунисец убит в перестрелке в пригороде Милано Сесто-Сан-Джованни. Он был остановлен полицейскими на одной из площадей для проверки документов. Между ним и стражами порядка завязалась перестрелка, в ходе которой один из полицейских получил ранение в плечо, а предполагаемый террорист был застрелен.

По заявлению МВД Италии, глава ведомства Марко Миннити вскоре начнет экстренную пресс-конференцию по данному инциденту.

Установлено, что убитый подозреваемый в совершении теракта на рождественском базаре в Берлине тунисец Анис Амри прибыл в Милан на поезде из Франции. Как только он вышел из поезда, полицейский патруль попросил его предъявить документы в качестве обычной проверки. Вместо этого мужчина достал пистолет и открыл стрельбу, выкрикнув при этом "Аллаху акбар".

Теракт на Рождественской ярмарке в Берлине был совершен 19 декабря. Грузовик въехал на территорию рынка и проехал по ней около 80 метров. Жертвами теракта стали 12 человек. Более 80 человек получили травмы.
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