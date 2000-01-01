23.12 12:36 MIGnews.com

В Стамбуле задержали 31 членов ISIS

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В пятницу, 23 декабря, власти Турции задержали 31 человек, подозреваемых в связях с террористической организацией “Исламское Государство”, известной как ISIS, пишет агентство Reuters.Аресты предполагаемых членов джихадистской группировки произошли в свете возобновившихся столкновений между турецкими солдатами и боевиками на севере Сирии.Отмечается, что прокуратура Турции выдала ордера на аресты 41 человек в Стамбуле, однако задержать удалось только 31 подозреваемого, сообщает канал NTV. На данный момент полиция разыскивает остальных 10 человек.Напомним, что турецкие вооруженные силы 24 августа текущего года, начали операцию “Щит Ефрата” по освобождению сирийских городов от боевиков ISIS. С момента операции погибли 35 турецких солдат и более тысячи боевиков группировки были нейтрализованы.