23.12 11:50 MIGnews.com

Милан: застрелен подозреваемый в теракте в Берлине

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Полиция Милана застрелила мужчину, подозреваемого в нападении на рождественскую ярмарку в Берлине, сообщает Reuters со ссылкой на источник в правоохранительных органах.По некоторым данным, убит именно Анис Амри, документы которого и отпечатки пальцев были найдены в грузовике, использованном для совершения теракта в Берлине.Министр внутренних дел Италии Марко Миннити готовится к экстренной пресс-конференции.В тоже время, газета La Repubblica сообщает, что перестрелка произошла в ночь на 23 декабря вблизи железнодорожной станции на площади 1 Мая.По неподтвержденной информации в итальянском издании Panorama, террорист Исламского Государства Анис Амри убит в перестрелке с полицией в Милане.Panorama утверждает, что Амри был остановлен транспортной полицией во время рутинной проверки на блок-посту. Он был убит в завязавшейся перестрелке.Подозреваемый в берлинском теракте выстрелил одному из полицейских в плечо и скандировал исламистские лозунги. раненный полицейский выхватил пистолет и застрелил Амри. Полицейский, убивший террориста, служит в полиции девять месяцев.В результате теракта в столице Германии погибли 12 человек и пострадали около 50. Грузовик наехал на посетителей рождественской ярмарки.