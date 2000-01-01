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flickr 23.12 11:24   MIGnews.com

Иванка Трамп подверглась оскорблениям на борту лайнера

В четверг, 22 декабря, один из пассажиров рейса авиакомпании JetBlue набросился с оскорблениями на дочь избранного президента США Дональда Трапма – Иванку.

Как сообщает газета New York Post, инцидент произошел как только, Иванка Трамп вошла в салон самолета. Тут же возмутившийся мужчина подбежал к дочери миллиардера и принялся махать руками и оскорбительными выражениями в адрес девушки.

При этом Иванка была со своими детьми. Но больше всего пассажира возмутило то, что она летит на том же лайнере, что и он. По словам агрессивного американца, уж если ее отец правит страной, то Иванка должна летать на своем собственном самолете.

В свою очередь дочь избранного президента никак не отреагировала на упреки пассажира, а лишь пыталась успокоить своих детей. После того, как в конфликт пришлось вмешаться бортпроводникам, мужчину высадили из лайнера.
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