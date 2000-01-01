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ISIS обратил в бегство турецких солдат в аль-Баб 23.12 10:34   MIGnews.com

ISIS обратил в бегство турецких солдат в аль-Баб

В результате ожесточенных боев в районе сирийского города аль-Баб, в 25 км от турецкой границы, убиты 35 турецких солдат, десятки ранены.

Про- турецкие фракции Сирийской Свободной Армии и турецкие подразделения атаковали город с запада и северо-запада. Туркам удалось захватить Джабаль Акил и госпиталь аль-Хикма, и вступить во внутренние кварталы города.

В ответ на это силы ISIS контратаковали, послав против турок три грузовика , набитых взрывчаткой. За рулем одного из них был уроженец Газы, Абу Осман.

Турецкие силы обратились в бегство. ISIS захватил два танка Leopard и два бронетранспортера.

Турецкие военные заявили, что операция в Сирии “вступила в критическую фазу”, и взятие аль-Баб является важнейшей целью операции “Щит Евфрата”.

Турецкие военные утверждают, что в ходе столкновений в аль-Баб убиты 138 боевиков Исламского Государства.
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