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Британия: массовый бунт в тюрьме | Фото: Thinkstock23.12 06:33   MIGnews.com

Британия: массовый бунт в тюрьме

Около 60 заключенных тюрьмы на острове Шеппи у северного побережья графства Кент захватили крыло местного исправительного учреждения.

Ассоциация тюремных надзирателей охарактеризовала случившееся как беспорядки, заявив при этом, что затрудняется оценить их масштаб. Ассоциация не привела никаких подробностей за исключением того, что заключенные развели в захваченном крыле костры.

Таким образом, ни информации о причинах беспорядков, ни информации о требованиях заключенных пока нет. Всего тюрьма состоит из восьми крыльев, в которых содержатся более тысячи заключенных.

Как правило, в тюрьму на острове Шеппи отправляют преступников, приговоренных к четырем годам лишения свободы и более.

Эта тюрьма еще летом получила неудовлетворительную оценку от тюремной инспекции. Инспекторы отмечали высокий уровень насилия в тюрьме и утверждали, что две трети заключенных не чувствуют себя там в безопасности.

На прошлой неделе массовые беспорядки произошли в тюрьме в Бирмингеме. Тогда на их подавление ушло 12 часов, пишет Би Би Си.
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