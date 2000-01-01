23.12 10:29 MIGnews.com

В результате авиаударов ВВС Турции погибли 88 человек

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В пятницу, 23 декабря, Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что в результате авиаударов нанесенных ВВС Турции погибли 88 мирных жителей.Инцидент произошел на севере Сирии. Среди жертв серии авиаударов оказались 24 ребенка.Также правозащитники отметили, что 22 декабря жертвами бомбардировок стали 72 человека из числа гражданских. А в результате бомбежек 23 декабря рано утром, погибли еще 16 человек.