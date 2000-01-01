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Мусульманка заступилась за еврея и его сына в метро Лондона | Фото:23.11 09:15   MIGnews.com

Мусульманка заступилась за еврея и его сына в метро Лондона

В пятницу, 22 ноября, в одном из вагонов метро Лондона произошел антисемитский инцидент, запечатленный на видео. На записи видно как темнокожий мужчина оскорбляет еврея и его сына, носящих кипу, которые едут куда-то в метро.

Человек, держит раскрытую книгу в руках, и говорит о том, что евреи "принадлежат к Церкви Сатаны", а также, что они стоят за террористической атакой 11 сентября и работорговлей. Отец мальчика остается спокойным и игнорирует мужчину, однако за него вступаются другие пассажиры.

Среди возражавших была женщина в хиджабе, которая сказала обидчику, что ему не следует приставать к ребенку. Тем не менее, мужчина стал отвечать и ей, заявив, что "это самозванцы, которые пытаются завладеть нашим наследием". "Это не мое мнение. Это слова Бога", - закончил он.
 
Полиция начала расследование.




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