23.11 09:15 MIGnews.com

Мусульманка заступилась за еврея и его сына в метро Лондона

Yahoo news - Muslim woman confronts man shouting anti-Semitic abuse at family on London Tube https://t.co/0W8K8lwppg — Chris Atkins (@scatatkins) 22 ноября 2019 г.

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В пятницу, 22 ноября, в одном из вагонов метро Лондона произошел антисемитский инцидент, запечатленный на видео. На записи видно как темнокожий мужчина оскорбляет еврея и его сына, носящих кипу, которые едут куда-то в метро.Человек, держит раскрытую книгу в руках, и говорит о том, что евреи "принадлежат к Церкви Сатаны", а также, что они стоят за террористической атакой 11 сентября и работорговлей. Отец мальчика остается спокойным и игнорирует мужчину, однако за него вступаются другие пассажиры.Среди возражавших была женщина в хиджабе, которая сказала обидчику, что ему не следует приставать к ребенку. Тем не менее, мужчина стал отвечать и ей, заявив, что "это самозванцы, которые пытаются завладеть нашим наследием". "Это не мое мнение. Это слова Бога", - закончил он.Полиция начала расследование.