Мусульманка заступилась за еврея и его сына в метро Лондона
В пятницу, 22 ноября, в одном из вагонов метро Лондона произошел антисемитский инцидент, запечатленный на видео. На записи видно как темнокожий мужчина оскорбляет еврея и его сына, носящих кипу, которые едут куда-то в метро.
Человек, держит раскрытую книгу в руках, и говорит о том, что евреи "принадлежат к Церкви Сатаны", а также, что они стоят за террористической атакой 11 сентября и работорговлей. Отец мальчика остается спокойным и игнорирует мужчину, однако за него вступаются другие пассажиры.
Среди возражавших была женщина в хиджабе, которая сказала обидчику, что ему не следует приставать к ребенку. Тем не менее, мужчина стал отвечать и ей, заявив, что "это самозванцы, которые пытаются завладеть нашим наследием". "Это не мое мнение. Это слова Бога", - закончил он.
Полиция начала расследование.
Yahoo news - Muslim woman confronts man shouting anti-Semitic abuse at family on London Tube https://t.co/0W8K8lwppg