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Собака нечаянно убила собственного хозяина | Фото:23.11 20:18   MIGnews.com

Собака нечаянно убила собственного хозяина

63-летний мужчина умер от болезнетворных бактерий, содержащихся в слюне его домашней собаки, сообщает издание Unilad.

Инцидент произошел в немецком городе Бремен, сообщает издание The Deutsche Welle.

Изначально симптомы 63-летнего мужчины походили на банальный грипп — высокая температура и утрудненное дыхание, правда потом к ним добавился сепсис.

Причиной заражения оказались бактерии Capnocytophaga canimorsus, содержащиеся в собачьей слюне и способные передаваться человеку через укус или при плотном контакте с животным. По всей вероятности, немец заразился, когда его лизнула собственная собака.

Состояние мужчины ухудшалось на протяжении четыре дня, в течение которых на его лице появилась сыпь, а на ногах — кровоподтеки, а также его мучила нейропатическая боль. Позже у мужчины стали отказывать внутренние органы и остановилось сердце.

Несмотря на то, что пострадавшего удалось реанимировать, в его организме развилась грибковая инфекция, спровоцировавшая отек легких. В добавок он заразился метициллинрезистентным золотистым стафилококком, в результате чего на теле появились язвы, развилась гангрена, а затем произошёл отек головного мозга.

В больнице мужчина провел 16 дней, но спасти его не удалось. Родственники приняли решение отключить мужчину от аппаратов жизнеобеспечения, после чего он умер.


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