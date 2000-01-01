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Генератор кодов Сбербанка призвал убивать евреев | Фото:23.11 19:28   MIGnews.com

Генератор кодов Сбербанка призвал убивать евреев

Российский государственный Сбербанк отправил одному из клиентов промо-код с надписью призывающей к убийству евреев.

Соответствующий скриншот опубликовал бывший креативный консультант правозащитной организации Amnesty International Артем Чапаев.

Стоит отметить, что сообщение было практически полностью на русском языке, однако код "CRYVKILLJEWS" написан на латинском раскладке.

Поначалу представители Сбербанка, на 51% принадлежащего Центробанку РФ, заявили, что изображение подделано.

"Скриншот ясно показывает, что пароль отредактирован. Так что кто-то, очевидно, хочет нас подставить", - написал SMM-менеджер банка.

Генератор кодов Сбербанка призвал убивать евреев | Фото:

Однако через некоторое время Сбербанк внезапно все же признал подлинность изображения и пояснил, что такой текст – результат случайной генерации кода.

"Это действительно не Photoshop. Мы сами удивлены, но эта ситуация – чистое совпадение. Наш генератор кода не хотел никого обидеть", - написали в банке.


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