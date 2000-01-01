23.11 17:48 MIGnews.com

Трагедия в Нетании: пожарные назвали причину возгорания

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Пожар в Нетании, в котором погибли двое детей, вызван коротким замыканием в укрепленной над кроватью настенной лампе-ночнике.Об этом в субботу, 23 ноября, сообщила пресс-служба Пожарно-спасательной службы Израиля.Согласно данным отчета, если бы в комнате был установлен датчик дыма, тяжелых последствий удалось бы избежать.По данным следователей, трагические последствия пожара связаны с характером постройки, в которой жила многодетная семья. Комната, где жили дети, представляла собой импровизированную пристройку с жестяной крышей без окон. Это помещение и наполнилось дымом, в результате чего дети и задохнулись.Пристройки — вероятно, незаконные — составляют большую часть жилища, в котором вспыхнул пожар. Окончательные выводы о причинах смерти детей будут сделаны по итогам экспертизы в Институте судебной медицины Абу-Кабир.В случае необходимости полиция будет настаивать на вскрытии, несмотря на запрет родителей, которых вместе с другими выжившими детьми госпитализировали.