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Трагедия в Нетании: пожарные назвали причину возгорания | Фото:23.11 17:48   MIGnews.com

Трагедия в Нетании: пожарные назвали причину возгорания

Пожар в Нетании, в котором погибли двое детей, вызван коротким замыканием в укрепленной над кроватью настенной лампе-ночнике.

Об этом в субботу, 23 ноября, сообщила пресс-служба Пожарно-спасательной службы Израиля.

Согласно данным отчета, если бы в комнате был установлен датчик дыма, тяжелых последствий удалось бы избежать.

По данным следователей, трагические последствия пожара связаны с характером постройки, в которой жила многодетная семья. Комната, где жили дети, представляла собой импровизированную пристройку с жестяной крышей без окон. Это помещение и наполнилось дымом, в результате чего дети и задохнулись.

Пристройки — вероятно, незаконные — составляют большую часть жилища, в котором вспыхнул пожар. Окончательные выводы о причинах смерти детей будут сделаны по итогам экспертизы в Институте судебной медицины Абу-Кабир.

В случае необходимости полиция будет настаивать на вскрытии, несмотря на запрет родителей, которых вместе с другими выжившими детьми госпитализировали.


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