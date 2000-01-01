Мощный взрыв прогремел в Сирии: минимум 10 погибших

По данным издания, взорвалась бомба в машине в северо-восточном городе Тель-Абьяд, который контролируют турецкие войска после захвата в ходе вторжения.
Уточняется, что это нанесло большой ущерб зданиям на главной улице, все заволокло густым дымом. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, среди убитых оказались четверо гражданских из одной семьи.
Поддерживаемые Турцией сирийские силы обвинили в нападении курдов, которых Анкара считает террористами. Турецкое Министерство иностранных дел также присоединилось к обвинениям.