Израиль послал прозрачное сообщение Ирану, Сирии и России
Воздушные удары ЦАХАЛа в Сирии в начале этой недели были прямым ответом на ракетный обстрел Ираном Израиля во вторник вечером, 19 ноября. Ракеты были запущены с юга от Дамаска сирийским шиитским ополчением под эгидой и финансированием Сил Кудса Корпуса стражей иранской революции.
Другими словами, они были обстреляны в пределах 80 км от границы с Израилем, где российский президент Владимир Путин пообещал премьер-министру Биньямину Нетаниягу, что не будет ни иранцев, ни шиитских ополченцев, действующих от имени Исламской Республики.
Предполагалось, что это нападение послужит предупреждением для трех групп: иранцев и их доверенных лиц, действующих в Сирии; президенту Сирии Башар Асаду и его армии; и сообщение Кремлю, который не выполняет свое обязательство перед Израилем отогнать иранцев и их доверенных лиц от израильской границы. Израиль также послал сообщение о том, что он стремится сохранить конфликт исключительно внутри военных объектов, а не расширять его в гражданские районы.
Послание режиму в Дамаске было простым и последовательным, поскольку израильские удары начались в рамках кампании "промежуточных войн", направленной на то, чтобы помешать Ирану обосноваться в Сирии и утвердить программу по модернизации ракет в Ливане и Сирии.
К этому сообщению также прилагается угроза - Израиль постепенно уничтожит военный потенциал сирийской армии и нанесет удары по имуществу и символам режима. Израиль не обошел стороной и Россию, послав им два сообщения: о не выполнении ими своего обещания держать проиранские группы подальше от границы, и намек, что в противном случае ЦАХАЛ сам будет вынужден выполнить эту задачу.
Но главное послание, стоящее за атакой - до тех пор, пока иранцы и их приспешники не прекратят попытки установить наземный фронт против Израиля с территории Сирии - Кремль не сможет добиться прекращения огня в гражданской войне в Сирии.