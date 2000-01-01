23.11 11:12 MIGnews.com

В полицейском участке в Колумбии прогремел взрыв

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В полицейском участке в столице Колумбии, Боготе, произошел взрыв, в результате которого погибли три человека и пострадали шесть.Полицейский источник сообщил, что 10 полицейских были ранены в результате взрыва в пятницу, 22 ноября, поздно вечером в городе Сантандер-де-Киличао, в юго-западной провинции Каука. Источник пока не возложил отвественность за взрыв на конкретную вооруженную группу.Взрыв произошел после возобноволения демонстраций в нескольких частях Боготы через день после того, как массовые марши закончились тремя смертями. Более 250 000 человек собрались в четверг, чтобы выразить растущее недовольство правительством президента Ивана Дуке.