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В полицейском участке в Колумбии прогремел взрыв | Фото:23.11 11:12   MIGnews.com

В полицейском участке в Колумбии прогремел взрыв

В полицейском участке в столице Колумбии, Боготе, произошел взрыв, в результате которого погибли три человека и пострадали шесть.

Полицейский источник сообщил, что 10 полицейских были ранены в результате взрыва в пятницу, 22 ноября, поздно вечером в городе Сантандер-де-Киличао, в юго-западной провинции Каука. Источник пока не возложил отвественность за взрыв на конкретную вооруженную группу.

Взрыв произошел после возобноволения демонстраций в нескольких частях Боготы через день после того, как массовые марши закончились тремя смертями. Более 250 000 человек собрались в четверг, чтобы выразить растущее недовольство правительством президента Ивана Дуке.


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