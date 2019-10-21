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Столкновения Хизбаллы с ливанской армией 23.10 09:33   MIGnews.com

Столкновения Хизбаллы с ливанской армией

По сообщениям из Бейрута, 22 октября произошли столкновения сторонников Хизбаллы с ливанской армией.

Официально, факт подобных стычек отвергается, но в социальных сетях появились видео столкновений активистов Хизбаллы и ее союзника, шиитского движения Амаль с солдатами.

Мотоциклетные подразделения Хизбаллы, действующие подобно народному ополчению Басидж в Иране, пытались разогнать демонстрантов, выступающих против экономической политики правительства в Бейруте. На подавление протестов выехало около 200 мотоциклистов - но они были остановлены ливанской армией.




Источники в армии и службах безопасности Ливана заявили, что они не будут вступать в конфронтацию с демонстрантами. источник в службе безопасности заявил корреспонденту газеты : “Мы не намереваемся вступать в стычки с демонстрантами и создавать проблемы на местах. Если они убеждены в своей правоте - пусть будет так. Дороги останутся перекрытыми”.

Хизбалла попыталась сделать хорошую мину при плохой игре и сообщила, что выезд ее мотоциклистов не был санкционирован сверху. Хизбалла и Амаль распространили совместное заявление в котором приветствуют “искренние” протесты народа.

Источник в Хизбалле заявил, что движение “ждет” реакции демонстрантов на программу экономических реформ, предложенных премьер-министром Саадом аль-Харири.


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