23.10 09:33 MIGnews.com

Столкновения Хизбаллы с ливанской армией

The Lebanese army says it will not remain neutral and will protect demonstrators gathering in Beirut after blocking Hezbollah and Amal supporters from approaching the protest squares in the capital.https://t.co/hgHPpaRwUP pic.twitter.com/wYkj7YNNCl — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 21, 2019

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По сообщениям из Бейрута, 22 октября произошли столкновения сторонников Хизбаллы с ливанской армией.Официально, факт подобных стычек отвергается, но в социальных сетях появились видео столкновений активистов Хизбаллы и ее союзника, шиитского движения Амаль с солдатами.Мотоциклетные подразделения Хизбаллы, действующие подобно народному ополчению Басидж в Иране, пытались разогнать демонстрантов, выступающих против экономической политики правительства в Бейруте. На подавление протестов выехало около 200 мотоциклистов - но они были остановлены ливанской армией.Источники в армии и службах безопасности Ливана заявили, что они не будут вступать в конфронтацию с демонстрантами. источник в службе безопасности заявил корреспонденту газеты : “Мы не намереваемся вступать в стычки с демонстрантами и создавать проблемы на местах. Если они убеждены в своей правоте - пусть будет так. Дороги останутся перекрытыми”.Хизбалла попыталась сделать хорошую мину при плохой игре и сообщила, что выезд ее мотоциклистов не был санкционирован сверху. Хизбалла и Амаль распространили совместное заявление в котором приветствуют “искренние” протесты народа.Источник в Хизбалле заявил, что движение “ждет” реакции демонстрантов на программу экономических реформ, предложенных премьер-министром Саадом аль-Харири.