Жуткое ДТП у развязки Бен-Шемен: младенец не выжил
Младенец погибшей в аварии на шоссе № 6 Ирны Дубинской умер 22 октября в медицинском центре Шиба в Тель-Хашомере.
Об этом сообщает Haaretz.
30-летняя Дубинская и ее 12-летняя дочь Анатоль Розенберг из Кирьят-Яма разбились в аварии недалеко от Бен-Шемена. Сразу после аварии находящаяся на 32 неделе беременности Ирина была срочно госпитализирована в состоянии клинической смерти.
Медики провели операцию для спасения младенца и извлекли его при помощи кесарева сечения, Мать умерла сразу после этого. Состояние новорожденного оценивалось как крайне тяжелое. Врачам так и не удалось спасти малыша.
Отметим, что жуткая авария произошла 19 октября. На дороге друг в друга врезались машина для перевозки коммерческих грузов и частный легковой автомобиль.