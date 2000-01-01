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Жуткое ДТП у развязки Бен-Шемен: младенец не выжил | Фото:23.10 09:50   MIGnews.com

Жуткое ДТП у развязки Бен-Шемен: младенец не выжил

Младенец погибшей в аварии на шоссе № 6 Ирны Дубинской умер 22 октября в медицинском центре Шиба в Тель-Хашомере.

Об этом сообщает Haaretz.

30-летняя Дубинская и ее 12-летняя дочь Анатоль Розенберг из Кирьят-Яма разбились в аварии недалеко от Бен-Шемена. Сразу после аварии находящаяся на 32 неделе беременности Ирина была срочно госпитализирована в состоянии клинической смерти.

Медики провели операцию для спасения младенца и извлекли его при помощи кесарева сечения, Мать умерла сразу после этого. Состояние новорожденного оценивалось как крайне тяжелое. Врачам так и не удалось спасти малыша.

Отметим, что жуткая авария произошла 19 октября. На дороге друг в друга врезались машина для перевозки коммерческих грузов и частный легковой автомобиль.


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