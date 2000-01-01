23.10 09:01 MIGnews.com

Хизбалла сбила израильский беспилотник

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Террористическое движение Хизбалла распространила заявление о том, что ей удалось сбить израильский беспилотник над Южным Ливаном.Ранее глава Хизбаллы шейх Хасан Насралла предупредил, что “наше воздушное пространство закрыто для израильских беспилотников”.Пресс-служба ЦАХАЛа распространила сообщение о том, что израильский разведывательный дрон “упал” во время “рутинного полета” близ заградительных сооружений на ливанской стороне границы.