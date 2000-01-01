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23.10 07:56   MIGnews.com

Ливни, сопровождаемые грозами - по всей территории Израиля

С утра 23 октября в Израиле начались дожди.

Метеорологи сообщают, что на большей части территории страны пройдут ливни, сопровождаемые грозами. Ливни буду спорадическими и внезапными.

Наибольшее количество осадков ожидается на севере и востоке  Израиля, но дожди не обойдут и центр страны. Существует вероятность внезапных наводнений на юге и востоке, а также в прибрежной полосе.

Следующий, гораздо более сильный  пик дождливой погоды ожидается в ночь с пятницы на субботу.


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