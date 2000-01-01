23.10 21:15 MIGnews.com

Израильтянин держал в заложниках работницу обменного пункта

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Согласно сообщению CNN, израильский турист удерживал работника пункта обмена валют в Венеции в заложниках из-за денежного спора. В полицейском заявлении говорится о том, что 46-летний израильтянин был арестован после того, как он забаррикадировался в обменном пункте с работницей.Сообщалось, что мужчина был недоволен полученным обменным курсом и потребовал отменить сделку и вернуть ему деньги."Он опустил ставни и не давал женщине выходить из своего кабинета более получаса", - говорят полицейские, добавляя, что работница была "встревожена и напугана". Мужчина был арестован за похищение.