23.10 19:16 MIGnews.com

Наам Иссахар рассказала об условиях заключения в России

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Российские СМИ в среду, 23 октября, опубликовали фотографию Наамы Иссахар, приговоренной в России к семи с половиной годам тюремного заключения в начале этого месяца, и интервью, в котором она описывает свои условия заключения.Согласно сообщению Russia Today, Иссахар встретилась во вторник с правозащитниками, которые сказали, что 26-летняя туристка здорова, изучает русский язык и занимается йогой со своими сокамерниками.Родственники девушки в Израиле, однако, раскритиковали интервью, сообщив израильскому каналу 12 канала, что оно похоже на инсценировку: "Они заинтересованы в том, чтобы она выглядела так, как будто с ней хорошо обращаются", - заявила её семья.Иссахар сказала активистам, что администрация тюрьмы не смогли организовать встречу с раввином и что она просила, чтобы ей разрешили получать телефонные звонки из дома: "Мы подали в суд петицию, чтобы я могла созваниваться с моей мамой и сестрой, но её еще не рассмотрели", - сказала она.Однако девушка сказала, что с ней хорошо обращаются."Мы хорошо питаемся, они дают мне необходимые лекарства. Даже витамины", - сказала она. Иссахар сказала, что она благодарна за всю общественную поддержку и надеется, что это поможет обеспечить ее освобождение."Я очень хочу вернуться домой. Я надеюсь, что такое сообщение поможет", - сказала она.Визит был организован Общественной наблюдательной комиссией, организацией, которая следит за условиями в российских тюрьмах и возглавляется журналистом RT Даниилом Ломакиным, который присоединился к группе только на прошлой неделе.