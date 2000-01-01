23.10 18:22 MIGnews.com

Связь с подчиненными: бригадный генерал подал в отставку

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Бригадный генерал Шай Эльбаз подал в отставку с поста руководителя операций военно-морского флота Израиля из-за готовящегося разоблачения "12 канала", в котором пойдет речь о его сексуальных отношениях с подчиненными. Об этом сообщает Times of Israel.Разоблачение о предполагаемом сексуальном домогательстве Эльбаза будет опубликовано в пятницу вечером.Эльбаз направил руководителю штаба ЦАХАЛа Авиву Кохави письмо с просьбой немедленно отстранить его с должности. Этот запрос был принят, согласно каналу 12. Израильские военные не сразу отреагировали на запрос о комментариях.Эльбаз занимал пост главы военно-морских операций с мая 2018 года."Бригадный генерал Эльбаз попросил об увольнении с занимаемой должности и завершении воинской службы вследствие публикации сведений о его поведении более десяти лет назад — поведении, не соответствующем нормам ЦАХАЛа. начальник генштаба Авив Кохави принял отставку генерала Эльбаза", — говорится в пресс-релизе.