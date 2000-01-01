23.10 17:40 MIGnews.com

Атака Хизбаллы в Авивим: солдаты ЦАХАЛа нарушили приказ

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Военное расследование ракетного удара Хизбаллы по военному транспорту и блокпосту ЦАХАЛа выявило серию нарушений, которые могут привести к дисциплинарным взысканиям против нескольких высокопоставленных офицеров, сообщает Исраэль Хайом. Атака произошла 1 сентября 2019 года в Авивим, в результате атаки никто не пострадал.ЦАХАЛ находился в состоянии повышенной готовности в связи с опасениями, что поддерживаемая Ираном шиитская террористическая группа нанесет ответный удар в связи с серией ударов в Ливане, которые они приписывают Израилю. Солдатам ЦАХАЛ в этом секторе были даны четкие приказы относительно небезопасных зон. Им запретили передвигаться на военной техники по нескольким дорогам вблизи израильско-ливанской границы.Однако, несмотря на эти строгие инструкции, военная бронированная машина скорой помощи с военным врачом и четырьмя солдатами вошла в запретную зону возле Авивима. Террористы Хизбаллы заметили автомобиль и выпустили по нему ракету, но промахнулись.Ранее ЦАХАЛ считал, что террористы Хизбаллы специально не попали в автомобиль, чтобы избежать эскалации, но расследование в конечном итоге опровергло это предположение. Расследование, возглавляемое генерал-майором Северного командования GOC Амиром Барамом, установило, что 402-й артиллерийский батальон, которому было оперативно поручено присматривать за районом Авивим, нарушил приказы, позволив проехать машине скорой помощи.Тем не менее, высокопоставленные чиновники Генерального штаба раскритиковали обвинение, заявив, что ответственность лежит на Подразделении 300, которое курирует сектор в целом. В настоящее время этот вопрос переходит к начальнику штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенанту Авиву Кохави, который рассмотрит выводы до того, как будут предприняты какие-либо действия в отношении причастных офицеров.В заявлении пресс-службы ЦАХАЛа говорится, что "в последние недели Северное командование провело оперативное расследование тщательно и всесторонне, представив его на различных официальных уровнях, как это принято в ЦАХАЛе".