23.10 16:42 MIGnews.com

Отчет: Израиль готовится к ракетному удару из Ирана

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Израиль начал укреплять оборонное ведомство страны, опасаясь, что Иран может нанести удар с использованием ракет и беспилотников. Исламская Республика может атаковать Израиль в ответ на атаки против проиранских группировок в Сирии и Ираке, которые она приписывает еврейскому государству. Об этом сообщило во вторник вечером, 22 октября, Армейское радио.Кабинет безопасности соберется на следующей неделе для обсуждения ситуации.Неназванные источники в докладе утверждают, что Израиль сосредоточился на защите против, трудных для обнаружения, крылатых ракет и беспилотников. Также сообщается, что ЦАХАЛ находится в состоянии повышенной готовности. В прошлом месяце, ссылаясь на несколько иранских, западных и иракских источников, издание Reuters сообщило, что Тегеран отправил ракеты своим союзникам в качестве "резервного плана" на случай нападения Ирана на Соединенные Штаты или Израиль.Согласно отчету, ракеты имеют дальность поражения от 200 до 700 километров, делая уязвимыми для атак из Ирака израильский город Тель-Авив и столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд.В начале этой недели США вывели свои войска из Сирии, но по просьбе Израиля "маленький контингент" останется в регионе. Отказ от военного присутствия крупнейшего союзника Израиля был ключевой проблемой в этом вопросе. Иерусалим и израильские лидеры открыто заявили о своей миссии защитить страну от иранской угрозы.