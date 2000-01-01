23.10 15:31 MIGnews.com

14 солдат Бригады Кфир арестованы за "избиение бедуинов"

תיעוד| הרגע בו המתדלק בתחנת הדלק בדביר הותקף ע"י חיילי כפיר; הורי החיילים טוענים: "סיפור הבדואים הוא שקר וכזב, אינו תואם לא את סיפור ילדיהם ולא את דרכם המוסרית של בניהם"; דובר צה"ל: "ככל שיימצא כי חיילים חרגו מפקודות צה״ל או מהחוק הם יטופלו במלוא החומרה".@MaarivOnline pic.twitter.com/CnpiRulOv4 — Yasser Okbi (@OkbiYasser) 21 октября 2019 г.

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Военная полиция Израиля арестовала 14 солдат из Бригады Кфир, подозреваемых в избиении бедуинов на заправке на юге Израиля на прошлой неделе, говорится в сообщении армии в среду, 23 октября."Солдаты подозреваются в совершении нападения, в качестве группы, которая угрожает и незаконно использует свое оружие", - говорится в заявлении военных. ЦАХАЛ сообщил, что 14 военнослужащих должны предстать перед судьей для содержания их под стражей до завершения расследования.Напомним, что корреспондент газеты Маарив Ясир Окби сообщил о “серьезном инциденте” на национальной почве в Негеве. В версии Окби группа солдаты Бригады Кфир “атаковала семь молодых бедуинов из Рахата” на бензозаправке Двир. Солдаты якобы избили прикладами автоматов юношей, крича при этом “Смерть арабам!”Инцидент произошел в ночь со среды на четверг. Автобус с 25 солдатами бригады Кфир прибыл на заправку. В это время там сидела группа молодых людей из Рахата и грызла семечки.Один из “пострадавших” поведал: “Они начали материться, говорить: Куда не придешь - повсюду арабы, кричать “вонючие арабы”, “смерть арабам!”. Один из наших стал их снимать на видео, а мы им сказали: вы чего ругаетесь? - и тогда пять солдат нас атаковали, и один из них целился нам в головы. Мы посмотрели смерти в глаза. Но они на этом не остановились. Когда работник заправки, тоже араб, подошел, чтобы нас разнять, они атаковали и его, побив прикладами. Потом они атаковали водителя, заправлявшего свою машину. Тот испугался и начал кричать: Да я еврей как и вы - и только это его и спасло”. Такое их поведение порождено просто расизмом и ненавистью к арабам”.Отец одного из атакованных подростков поведал: “Солдаты были в кипах и демонстрировали отвратительный расизм. Мой сын спросил: Почему вы так разговариваете? - И они на него накинулись. Они разбили ему телефон. С того дня моего сына мучают ночные кошмары. У него на теле - следы ударов прикладами”.Пострадавшие бедуины отправились в медицинский центр Сорока, где им была оказана первая медицинская помощь. После этого они пошли в полицию Рахата и подали жалобу на солдат в полицию. Полиция передала жалобу военной полиции, которая должна провести расследование инцидента.Солдаты, со своей стороны заявили: “Это - кровавый навет. Это бедуины нас атаковали. Они угрожали нам ножами” Родители солдат говорят: “Бедуины начали орать: “Вонючие евреи!” и “Придите в Рахат - и мы вам поубиваем!” Родители подчеркнули, что их сыновья отдают свои жизни за народ Израиля и они не готовы мириться с тем. что их проклинают и угрожают им ножами. Родители потребовали от полиции провести расследование в отношении бедуинов.В подтверждение своей версии Ясир Окбивыложил видео “атаки” в сеть.Пресс-служба ЦАХАЛа распространила сообщение, в котором говорится: “В случае, если солдаты ЦАХАЛа нарушили законы или приказы, с ними буду разбираться без всякой пощады”. Критики Окби, однако, указывают на то, что выложенное им видео отредактировано и не показывает провокации против солдат, предшествовавшей столкновению.