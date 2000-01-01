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Столкновение катера с лодкой мигрантов: погиб ребенок | Фото:24.10 02:20   MIGnews.com

Столкновение катера с лодкой мигрантов: погиб ребенок

В Греции катер береговой охраны столкнулся с лодкой мигрантов, в результате чего погиб трехлетний мальчик и шесть человек получили ранения.

Судно перевозило десятки беженцев, а катастрофа произошла недалеко от острова Кос, передает Ekathimerini.

Судно береговой охраны проводило регулярное патрулирование к востоку от острова Кос, когда произошел инцидент. По данным береговой охраны, шлюпка, в которой не горел свет, после столкновения перевернулась, всех 34 пассажиры оказались в воде.

Уточняется, что 28-летний мужчина, который упал в воду после столкновения, был найден живым. Спасатели также искали 26-летнего мужчину, который числился пропавшим без вести. Пострадавшие были доставлены в больницу города Кос. Больше никаких подробностей о состоянии их здоровья не сообщалось.


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