23.10 13:34 MIGnews.com

Ашкелон: Мать подозревается в причастности к смерти младенца

Поделиться

Все по теме

Комментарии





После смерти 10-месячной девочки из Ашкелона, атакованной палестинцем два дня назад полиция объявила, что подозревает ее мать и палестинского любовника матери в причинении смерти.Врачи больничного центра Сорока в Беэр-Шеве сообщили о том, что от полученных ранений скончалась 10-месячная девочка, атакованная в Ашкелоне палестинцем, незаконно проживающим на территории Израиля.Вчера, 22 октября, суд продлил на пять дней срок временного содержания под стражей 20-летнего жителя территорий Зияда аль-Абида, подозреваемого в нападении на девочку. Аль-Абид сожительствовал с 22-летней матерью девочки, которая в момент нападения “пошла отдыхать”. Палестинец якобы избил ребенка из-за того, что разозлился на мать за то, что та пошла гулять без него. По версии самого палестинца девочка была ранена в результате “несчастного случая”.Мать также задержана с целью выяснить, на какой период времени она оставила ребенка без присмотра.До проведения вскрытия тела ребенка суд разрешил матери прибыть в сопровождении сотрудников службы управления тюрем в институт судебной медицины Абу Кабир и проститься с дочерью.Полиция подозревает, что девочка, госпитализированная два дня назад с тяжелыми ранениями головы пережила серию избиений и издевательств. Судья завил, что подозревает Аль-Абида в нападении на беспомощного ребенка, пренебрежении ребенком и избиениях матери.Адвокат обвиняемого, Йоси Дага утверждает: “В последние месяцы Зияд очень заботился о ребенке. Он сегодня в тяжелом состоянии. Он сотрудничает со следствием, излагает свою версию событий. По его версии, он не хотел причинить вреда ребенку. Важно подчеркнуть, что он не бросил ребенка и обеспечил предоставление ей медицинской помощи”. Ранее израильское телевидение сообщило о том, что Зияд позвонил матери и сообщил ей о состоянии ребенка, а также обратился за помощью к соседям.Адвокат Яков Паломо, представляющий мать заявил: “Мать находится в тяжелом состоянии. Речь идет о матери одиночке, молодой женщине, оказавшейся в центре тяжелых и запутанных отношений. На этом этапе нет никаких сомнений. что мать не находилась дома в момент инцидента, который привел к ранению ребенка и ее любовник несет ответственность за это”.Мать подозревается в пренебрежении ребенком и укрытии палестинца, незаконно находящегося на израильской территории.Биологический отец ребенка, бедуин из Негева, был задержан , но позднее освобожден - после того, как полиция сняла с него всякие подозрения. Он показал, что мать попросила его срочно привести ее из Беэр-Шевы в Ашкелон - после того, как ей стало известно о произошедшем.