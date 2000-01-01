Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Ашкелон: Мать подозревается в причастности к смерти младенца 23.10 13:34   MIGnews.com

Ашкелон: Мать подозревается в причастности к смерти младенца

После смерти 10-месячной девочки из Ашкелона, атакованной палестинцем два дня назад полиция объявила, что подозревает ее мать и палестинского любовника матери в причинении смерти.

Врачи больничного центра Сорока в Беэр-Шеве сообщили о том, что от полученных ранений скончалась 10-месячная девочка, атакованная в Ашкелоне палестинцем, незаконно проживающим на территории Израиля.

Вчера, 22 октября, суд продлил на пять дней срок временного содержания под стражей 20-летнего жителя территорий Зияда аль-Абида, подозреваемого в нападении на девочку. Аль-Абид сожительствовал  с 22-летней матерью девочки, которая в момент нападения “пошла отдыхать”. Палестинец якобы избил ребенка из-за того, что разозлился на мать за то, что та пошла гулять без него. По версии самого палестинца девочка была ранена в результате “несчастного случая”.

Мать также задержана с целью выяснить, на какой период времени она оставила ребенка без присмотра.

До проведения вскрытия тела ребенка суд разрешил матери прибыть в сопровождении сотрудников службы управления тюрем в институт судебной медицины Абу Кабир и проститься с дочерью.

Полиция подозревает, что девочка, госпитализированная два дня назад с тяжелыми ранениями головы пережила серию избиений и издевательств. Судья завил, что подозревает Аль-Абида в нападении на беспомощного ребенка, пренебрежении ребенком и избиениях матери.

Адвокат обвиняемого, Йоси Дага утверждает: “В последние месяцы Зияд очень заботился о ребенке. Он сегодня в тяжелом состоянии. Он сотрудничает со следствием, излагает свою версию событий. По его версии, он не хотел причинить вреда ребенку. Важно подчеркнуть, что он не бросил ребенка и обеспечил предоставление ей медицинской помощи”. Ранее израильское телевидение сообщило о том, что Зияд позвонил матери и сообщил ей о состоянии ребенка, а также обратился за помощью к соседям.

Адвокат Яков Паломо, представляющий мать заявил: “Мать находится в тяжелом состоянии. Речь идет о матери одиночке, молодой женщине, оказавшейся в центре тяжелых и запутанных отношений. На этом этапе нет никаких сомнений. что мать не находилась дома в момент инцидента, который привел к ранению ребенка и ее любовник несет ответственность за это”.

Мать подозревается в пренебрежении ребенком и укрытии палестинца, незаконно находящегося на израильской территории.

Биологический отец ребенка, бедуин из Негева, был задержан , но позднее освобожден - после того, как полиция сняла с него всякие подозрения. Он показал, что мать попросила его срочно привести ее из Беэр-Шевы в Ашкелон - после того, как ей стало известно о произошедшем.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:31
Королева красоты Ирана просит защиты: они убьют меня
14:12
Курд пытался себя сжечь под зданием штаб-квартиры ООН
13:55
Израиль благодарит Чешскую Республику за важную резолюцию
13:34
Тегеран оценил решения Путина и Эрдогана по Сирии
13:16
Во Франции спецназ начал осаду музея  
13:11
Контейнер с 39 трупами нашли в Англии
12:50
Иран рассматривает возможность обмена заключенными с США
12:30
Каир остановился из-за тропического шторма
12:05
Синоптики: На Израиль обрушится тропический ураган
11:45
Турция: Необходимости в новой операции нет
11:29
Мать Иссахар: она не делала то, в чем ее обвиняют
11:05
Австралия требует от Израиля экстрадиции педофила Лейфер
10:46
Адвокат Задорова идет в БАГАЦ: Я знаю кто убил Таир Рада
10:28
Банки закрыты: Ливан не может платить проценты по долгам
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus