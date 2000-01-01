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Курд пытался себя сжечь под зданием штаб-квартиры ООН | Фото:23.10 14:12   MIGnews.com

Курд пытался себя сжечь под зданием штаб-квартиры ООН

Сирийский курд поджег себя возле входа в штаб-квартиру агентства ООН по делам беженцев в Женеве.

Как сообщает Haaretz, после того, как пламя было потушено, 30-летнего мужчину госпитализировали на вертолете.

По словам официального представителя женевской полиции Сильвена Гийома-Жантиля, человека, который проживает в Германии, доставили в специализированное ожоговое отделение в университетской больнице в Лозанне. Состояние пострадавшего было настолько серьезным, что у него не могли спросить о мотивах. Предположительно, это было политически мотивированное самосожжение.

"Мы опечалены и шокированы по поводу инцидента самосожжения, который произошел сегодня утром перед нашей штаб-квартирой в Женеве", – сказал пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Андрей Махечич.

Уточняется, что мужчина поджег себя и затем попытался войти в здание, но вмешались сотрудники службы безопасности и медицинские службы.


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