Курд пытался себя сжечь под зданием штаб-квартиры ООН
Сирийский курд поджег себя возле входа в штаб-квартиру агентства ООН по делам беженцев в Женеве.
Как сообщает Haaretz, после того, как пламя было потушено, 30-летнего мужчину госпитализировали на вертолете.
По словам официального представителя женевской полиции Сильвена Гийома-Жантиля, человека, который проживает в Германии, доставили в специализированное ожоговое отделение в университетской больнице в Лозанне. Состояние пострадавшего было настолько серьезным, что у него не могли спросить о мотивах. Предположительно, это было политически мотивированное самосожжение.
"Мы опечалены и шокированы по поводу инцидента самосожжения, который произошел сегодня утром перед нашей штаб-квартирой в Женеве", – сказал пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Андрей Махечич.
Уточняется, что мужчина поджег себя и затем попытался войти в здание, но вмешались сотрудники службы безопасности и медицинские службы.