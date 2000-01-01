Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Кокаин в протезе: арестован колумбийский политик 23.10 22:39   MIGnews.com

Кокаин в протезе: арестован колумбийский политик

Колумбийский политик Виктор Уго Агудело был арестован в аэропорту Колумбии с 7 кг кокаина, спрятанного внутри его протезной ноги.

Мужчина собирался сесть на рейс, когда к нему подошли сотрудники отдела по борьбе с наркотиками, пытаясь узнать, нужна ли ему помощь, потому что они заметили, что с его ногой что-то не так.

После проверки его предыдущей истории поездок и обнаружения того, что у него были трудности с ходьбой, сотрудники правоохранительных органов посадили его в инвалидное кресло.

Впоследствии полицейские натолкнулись на контрабанду наркотиков, когда просветили протез ноги через сканер, пишет Daily Mail.

Однако по неизвестным причинам Агудело был вскоре освобожден из-под стражи. Кандидат был замечен на публичном мероприятии через пару дней после его ареста.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:38
В ЕП переживают из-за отказа стран от летнего времени
21:48
Эксперт ООН призвал к полному бойкоту товаров из поселений
21:15
Израильтянин держал в заложниках работницу обменного пункта
21:03
Ганц: мы будем представлять всех в обществе Израиля
20:39
Государство выплатит 600 тысяч шекелей ложно осужденному
20:15
Официально: Ривлин поручил Ганцу софрмировать правительство
19:38
Бедуины - солдату Бригады Кфир: Иди сюда, мы тебя зарежем
19:23
Поселенцы повредили 20 палестинских автомобилей
19:01
Ганц пригласил Ликуд на переговоры - Нетаниягу согласился
18:40
ПА: Израиль разрешит поставку шин в Газу
18:22
Связь с подчиненными: бригадный генерал подал в отставку
18:10
Топ-8 самых бюджетных направлений для туризма по Европе
18:04
Мандат у Ганца: Нетаниягу обсудил стратегию с правым блоком
17:40
Атака Хизбаллы в Авивим: солдаты ЦАХАЛа нарушили приказ
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus