23.10 22:39 MIGnews.com
Кокаин в протезе: арестован колумбийский политик
Колумбийский политик Виктор Уго Агудело был арестован в аэропорту Колумбии с 7 кг кокаина, спрятанного внутри его протезной ноги.
Мужчина собирался сесть на рейс, когда к нему подошли сотрудники отдела по борьбе с наркотиками, пытаясь узнать, нужна ли ему помощь, потому что они заметили, что с его ногой что-то не так.
После проверки его предыдущей истории поездок и обнаружения того, что у него были трудности с ходьбой, сотрудники правоохранительных органов посадили его в инвалидное кресло.
Впоследствии полицейские натолкнулись на контрабанду наркотиков, когда просветили протез ноги через сканер, пишет Daily Mail
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Однако по неизвестным причинам Агудело был вскоре освобожден из-под стражи. Кандидат был замечен на публичном мероприятии через пару дней после его ареста.
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