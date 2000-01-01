23.10 13:11 MIGnews.com
Контейнер с 39 трупами нашли в Англии
В Эссексе, 23 октября, полиция обнаружила контейнер, прикрепленный к грузовику, с 39 трупами внутри.
Об этом сообщает The Jerusalem Post
.
В частности, в контейнере лежало 38 тел взрослых людей и одного подростка. Полиция уже задержала по подозрению в убийствах 25-летнего водителя грузовика из Северной Ирландии.
"Мы выясняем личности жертв, однако я ожидаю, что это может быть длительным процессом", – сказал главный суперинтендант Эндрю Маринер.
По предварительным данным, в грузовике были тела мигрантов из Болгарии. Информация уточняется.
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