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Контейнер с 39 трупами нашли в Англии | Фото:23.10 13:11   MIGnews.com

Контейнер с 39 трупами нашли в Англии

В Эссексе, 23 октября, полиция обнаружила контейнер, прикрепленный к грузовику, с 39 трупами внутри.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

В частности, в контейнере лежало 38 тел взрослых людей и одного подростка. Полиция уже задержала по подозрению в убийствах 25-летнего водителя грузовика из Северной Ирландии.

"Мы выясняем личности жертв, однако я ожидаю, что это может быть длительным процессом", – сказал главный суперинтендант Эндрю Маринер.

По предварительным данным, в грузовике были тела мигрантов из Болгарии. Информация уточняется.


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