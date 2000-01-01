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Синоптики: На Израиль обрушится тропический ураган 23.10 12:05   MIGnews.com

Синоптики: На Израиль обрушится тропический ураган

Синоптики предупреждают, что Израиль ожидают бурные выходные. Некоторые модели предсказывают возможность возникновения “средиземноморского урагана” на побережье. Сила ветра превысит сто километров в час, в стране выпадут десятки миллиметров осадков за считанные часы.

Следует отметить, что речь идет не более, чем о предварительном прогнозе. Несмотря на это, урагану уже присвоили имя - “Медикейн” (объединив английские слова Mediterranean hurricane). Сегодня метеорологи затрудняются предсказать погоду даже на ближайшие 24 часа. Сложившиеся погодные условия сходны с тем, что иногда возникают на атлантическом побережье перед началом тропических ураганов.

Метеоролог Илани Адлер говорит: “Это - трудная неделя для предсказаний. Атмосфера нестабильна и синоптические карты не показывают ясно, что происходит. Возможность того, что в конце недели на страну обрушится первый зимний шторм существует. Ожидаются сильные ветры  и большое количество осадков”.

С утра 23 октября в Израиле начались дожди.

Метеорологи сообщают, что на большей части территории страны пройдут ливни, сопровождаемые грозами. Ливни буду спорадическими и внезапными.

Наибольшее количество осадков ожидается на севере и востоке  Израиля, но дожди не обойдут и центр страны. Существует вероятность внезапных наводнений на юге и востоке, а также в прибрежной полосе.

Следующий, гораздо более сильный  пик дождливой погоды ожидается в ночь с пятницы на субботу.

Ожидается что завтра, 24 октября погода останется облачной, с вероятностью дождей на севере и в прибрежной полосе. В пятницу существует вероятность местных дождей, сопровождаемых грозами . После полудня дожди пойдут в горах и на севере страны.

В субботу, 26 октября, дожди, сопровождающиеся сильными ветрами будут идти по всей территории страны - вплоть до Негева. В Иорданской долине, Иудейской пустыне, Эйлате   и в районе Мертвого моря существует вероятность внезапных наводнений. К полудню в субботу дождь постепенно ослабнет.

Вероятность того, что события будут развиваться по наихудшему сценарию - тропического урагана, сопровождаемого сильными ветрами составляет 30%. Основной удар стихии придется на Газу и египетский Синайский полуостров. . Также следует ожидать проливных дождей на юге Израиля и в прибрежной полосе.


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