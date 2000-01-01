23.09 08:12 MIGnews.com
На военной базе произошло ЧП с бойцом ЦАХАЛ
Боец ЦАХАЛ получил серьезные ранения в результате несчастного случая на военной базе на севере Израиля.
Уточняется, что ЧП произошло в воскресенье. Как стало известно, солдата сбил грузовик в зоне хранения продуктов питания.
Пострадавшему оказали помощь на месте происшествия, после чего эвакуировали в больницу для дальнейшего лечения. Его состояние оценивается как тяжелое. Армия начала расследование инцидента.
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