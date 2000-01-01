Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Британия возвращает 150 000 английских туристов | Фото:24.09 07:04   MIGnews.com

Британия вынуждена спасти 150 000 английских туристов

Британская туристическая фирма Thomas Cook обанкротилась в понедельник, 23 сентября, в результате чего около 600 000 отдыхающих оказались без жилья во многих курортах мира.

Компания долгое время боролась с жесткой онлайн-конкуренцией и обвинила Brexit в недавнем падении заказов, а также страдала от долгов. В итоге, Thomas Cook не смогла получить 200 миллионов фунтов стерлингов (250 миллионов долларов, 227 миллионов евро) инвестиций от частных инвесторов и объявила о банкротстве.

Это привело к тому, что около 600 000 туристов оказались в затруднительном положении по всему миру, будучи выселенными из отелей. Также, 22 000 сотрудников уже остались без работы. В связи с этим, британское правительство приступило к чрезвычайным планам по возвращению около 150 000 отдыхающих домой из пунктов отдыха, включая Болгарию, Кубу, Турцию и США.




Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:15
Международной опрос: израильтяне хуже всего относятся к ООН
05:53
Ученые из США поняли как бороться с раком легких
03:20
В ЕС оценили соглашение о Brexit с Лондоном
02:16
Была обитаемой: неожиданный вывод ученых о Венере
01:14
Выявлена новая опасность работы по ночам
00:12
Американка укусила верблюда за гениталии ради спасения
23:44
Швейцарцы провели похоронную церемонию для ледника  
22:10
Швейцарцы против связи 5G  
21:35
Борис Джонсон призвал подписать новое соглашение с Ираном
21:02
Биньямин Нетаниягу и Бенни Ганц пожали руки
20:45
Военный суд приговорил террориста, убившего израильтянина
20:25
Биньямин Нетаниягу и Бенни Ганц прибыли на переговоры
20:14
Египет: полиция проводит массовые допросы
19:52
Левин: у "Ликуда" нет никаких предварительных условий
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus