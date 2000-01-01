Британия вынуждена спасти 150 000 английских туристов
Британская туристическая фирма Thomas Cook обанкротилась в понедельник, 23 сентября, в результате чего около 600 000 отдыхающих оказались без жилья во многих курортах мира.
Компания долгое время боролась с жесткой онлайн-конкуренцией и обвинила Brexit в недавнем падении заказов, а также страдала от долгов. В итоге, Thomas Cook не смогла получить 200 миллионов фунтов стерлингов (250 миллионов долларов, 227 миллионов евро) инвестиций от частных инвесторов и объявила о банкротстве.
Это привело к тому, что около 600 000 туристов оказались в затруднительном положении по всему миру, будучи выселенными из отелей. Также, 22 000 сотрудников уже остались без работы. В связи с этим, британское правительство приступило к чрезвычайным планам по возвращению около 150 000 отдыхающих домой из пунктов отдыха, включая Болгарию, Кубу, Турцию и США.
We are sorry to announce that Thomas Cook has ceased trading with immediate effect.