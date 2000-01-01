24.09 07:04 MIGnews.com

Британия вынуждена спасти 150 000 английских туристов

We are sorry to announce that Thomas Cook has ceased trading with immediate effect.



This account will not be monitored.



Please visit https://t.co/WWiKkzLYQJ for further advice and information.#ThomasCook pic.twitter.com/Nf1X3jn97x — Thomas Cook (@ThomasCookUK) 23 сентября 2019 г.

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Британская туристическая фирма Thomas Cook обанкротилась в понедельник, 23 сентября, в результате чего около 600 000 отдыхающих оказались без жилья во многих курортах мира.Компания долгое время боролась с жесткой онлайн-конкуренцией и обвинила Brexit в недавнем падении заказов, а также страдала от долгов. В итоге, Thomas Cook не смогла получить 200 миллионов фунтов стерлингов (250 миллионов долларов, 227 миллионов евро) инвестиций от частных инвесторов и объявила о банкротстве.Это привело к тому, что около 600 000 туристов оказались в затруднительном положении по всему миру, будучи выселенными из отелей. Также, 22 000 сотрудников уже остались без работы. В связи с этим, британское правительство приступило к чрезвычайным планам по возвращению около 150 000 отдыхающих домой из пунктов отдыха, включая Болгарию, Кубу, Турцию и США.