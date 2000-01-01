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Поклялись в верности ISIS: француженки получат пожизненное | Фото:23.09 16:14   MIGnews.com

Поклялись в верности ISIS: француженки получат пожизненное

Две француженки, поклявшиеся в преданности террористической группе ISIS, сегодня, 23 сентября, предстанут перед судом за попытку взорвать машину возле собора Нотр-Дам в 2016 году. Они также участвовали в вербовке террористов.

Их попытка атаковать территорию возле Нотр-Дама провалилась благодаря тому, что газовые баллоны не взорвались в нужный момент.

Исходя из документов дела, женщины были завербованы одним из самых опасных джихадистов Франции. Прокуроры заявляют, что этот теракт мог погубить десятки людей в Париже.

Террористкам грозит пожизненное заключение. Также по этому делу проходят еще шесть человек. Инес Мадани, которой сейчас 22 года, считается ключевой участницей заговора. Она была еще подростком, когда вместе с другой подозреваемой Орнеллой Гиллигманн присоединились к каналу в социальной сети Telegram, которым руководит французский джихадист Рашид Кассим.

По словам прокуроров, Кассим выполнял центральную роль в вербовке французов для ISIS, и считается, что он виновен в нападении на французского священника в Нормандии и убийстве французских супругов-полицейских на глазах у их ребенка. Кассим переехал в Сирию в 2015 году, а летом 2016 года он в социальных сетях обрушил шквал угроз против Франции и выпустил руководство, в котором подробно описывается, как его последователи должны совершать нападения.

В судебных документах говорится, что Мадани и Гиллигманн перед неудачной попыткой теракта отправили Кассиму видеоролик, в котором поклялись в верности ISIS.


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