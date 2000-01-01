23.09 23:44 MIGnews.com

Швейцарцы провели похоронную церемонию для ледника

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Ледник Пизоль, что в Швейцарии, уменьшился до 20% от своего первоначального размера из-за глобального потепления.Швейцарский участник кампании по климату Алессандра Дегиакоми рассказала, что ледяная глыба уменьшилась до такой степени, что с научной точки зрения больше не является ледником.Исследования швейцарских ученых показывают, что половина ледников в Швейцарии может исчезнуть к 2050 году, если выбросы парниковых газов останутся неизменными.Местные жители, туристы и защитники окружающей среды поднялись на гору, чтобы отдать дань уважения остаткам ледника.На траурной церемонии священник и ученые произнесли памятные речи и возложили венок.Мероприятие организовано Швейцарской ассоциацией по защите климата (SACP).Церемония – это инициатива, призывающая сократить выбросы углекислого газа в Швейцарии к 2050 году до нуля.В это время мировые лидеры вместе с активистами находились в Нью-Йорке, чтобы обсудить действия Организации Объединенных Наций по борьбе с изменением климата.