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Швейцарцы провели похоронный марш для ледника 23.09 23:44   MIGnews.com

Швейцарцы провели похоронную церемонию для ледника

Ледник Пизоль, что в Швейцарии, уменьшился до 20% от своего первоначального размера из-за глобального потепления.

Швейцарский участник кампании по климату Алессандра Дегиакоми рассказала, что ледяная глыба уменьшилась до такой степени, что с научной точки зрения больше не является ледником.

Исследования швейцарских ученых показывают, что половина ледников в Швейцарии может исчезнуть к 2050 году, если выбросы парниковых газов останутся неизменными.

Местные жители, туристы и защитники окружающей среды поднялись на гору, чтобы отдать дань уважения остаткам ледника.

На траурной церемонии священник и ученые произнесли памятные речи и возложили венок.

Мероприятие организовано Швейцарской ассоциацией по защите климата (SACP).

Церемония – это инициатива, призывающая сократить выбросы углекислого газа в Швейцарии к 2050 году до нуля.

В это время мировые лидеры вместе с активистами находились в Нью-Йорке, чтобы обсудить действия Организации Объединенных Наций по борьбе с изменением климата.



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