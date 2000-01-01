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В Кении рухнуло здание школы: есть жертвы | Фото:23.09 15:36   MIGnews.com

В Кении рухнуло здание школы: есть жертвы

В столице Кении Найроби в результате несчастного случая рухнуло здание школы. Погибли семеро детей, 57 получили ранения разной степени тяжести. Предположительно причиной трагедии послужила некачественная конструкция здания.

"Пока что мы можем подтвердить информацию о 7 погибших и 57 раненных в больнице", – заявил официальный представитель правительства Сайрус Огуна.

Сотни разгневанных жителей Дагоретти, бедного пригорода Найроби, собираются на месте происшествия, где продолжают работать спасатели.


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