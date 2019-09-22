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Протесты в Египте: число задержанных перевалило за 350 | Фото:23.09 13:38   MIGnews.com

Протесты в Египте: число задержанных перевалило за 350

Египетские силовики со времени начала антиправительственных протестов задержали порядка 356 человек, вышедших на улицы.

Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на заявление Центра экономических и социальных прав в Каире.

По словам египетского адвоката и правозащитника Халида Али, имена задержанных пока не разглашаются. Прокуратура, занимающаяся национальной безопасностью, начала допрашивать демонстрантов.

Утверждается, что среди схваченных правоохранителями оказались студенты, журналисты, активисты и адвокат Махинур аль-Масринин. Власти пока не сделали официальных заявлений.

Протесты против действующего президента Египта Абдул Фаттах ас-Сисси вспыхнули в Египте в ночь на 21 сентября. Демонстрации направлены на поддержку изгнанного строительного подрядчика Мухаммеда Али, который публикует вирусные видео из Испании, обвиняя президента Египта Абдул Фаттах ас-Сисси и военных в безудержной коррупции.



22 сентября Организация по правам человека призвала к "немедленному освобождению" всех арестованных. В свою очередь Государственная информационная служба Египта предупредила СМИ, что тщательно отслеживает освещение протестов.


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