Протесты в Египте: число задержанных перевалило за 350
Египетские силовики со времени начала антиправительственных протестов задержали порядка 356 человек, вышедших на улицы.
Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на заявление Центра экономических и социальных прав в Каире.
По словам египетского адвоката и правозащитника Халида Али, имена задержанных пока не разглашаются. Прокуратура, занимающаяся национальной безопасностью, начала допрашивать демонстрантов.
Утверждается, что среди схваченных правоохранителями оказались студенты, журналисты, активисты и адвокат Махинур аль-Масринин. Власти пока не сделали официальных заявлений.
Протесты против действующего президента Египта Абдул Фаттах ас-Сисси вспыхнули в Египте в ночь на 21 сентября. Демонстрации направлены на поддержку изгнанного строительного подрядчика Мухаммеда Али, который публикует вирусные видео из Испании, обвиняя президента Египта Абдул Фаттах ас-Сисси и военных в безудержной коррупции.
22 сентября Организация по правам человека призвала к "немедленному освобождению" всех арестованных. В свою очередь Государственная информационная служба Египта предупредила СМИ, что тщательно отслеживает освещение протестов.