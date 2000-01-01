Задержаны сирийцы – псевдоволейбольная команда Украины
Греческая полиция арестовала десять сирийских мигрантов, которые были замаскированы под украинскую волейбольную команду.
Мигранты были арестованы в аэропорту Афин в воскресенье после того, как полиция обнаружила, что украинские паспорта, которые они предъявили, были украдены или утеряны.
После допроса полиция выяснила, что мужчины не были волейбольной командой. Сирийцы были задержаны и отправлены к следственному судье для предъявления обвинения в попытке незаконного выезда из страны с использованием украденных или утерянных проездных документов, пишет Ekathimerini.
По словам полиции, целью поездки задержанных была одна из стран Европейского Союза.