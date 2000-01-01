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ЧП с током в Тель-Авиве: умер военнослужащий ЦАХАЛ | Фото:23.09 12:47   MIGnews.com

ЧП с током в Тель-Авиве: умер военнослужащий ЦАХАЛа

В ночь с 22-го на 23 сентября, в тель-авивской больнице "Ихилов" умер военнослужащий ЦАХАЛа, который ранее получил сильный удар током в бассейне.

По данным "Аруц Шева", погибшим военным оказался Итамар Йосеф Фокс.

Напомним, что ЧП в бассейне произошло в ночь на 20 сентября. Сообщалось, что мужчина прыгнул в воду. Трое приятелей увидели, что его ударило током и бросились на помощь, но также получили электрический разряд.

Второй пострадавший был в полном сознании к приезду медиков. У него были обожжены ноги. Еще один парень в возрасте 19 лет получил легкие травмы.


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