ЧП с током в Тель-Авиве: умер военнослужащий ЦАХАЛа
В ночь с 22-го на 23 сентября, в тель-авивской больнице "Ихилов" умер военнослужащий ЦАХАЛа, который ранее получил сильный удар током в бассейне.
По данным "Аруц Шева", погибшим военным оказался Итамар Йосеф Фокс.
Напомним, что ЧП в бассейне произошло в ночь на 20 сентября. Сообщалось, что мужчина прыгнул в воду. Трое приятелей увидели, что его ударило током и бросились на помощь, но также получили электрический разряд.
Второй пострадавший был в полном сознании к приезду медиков. У него были обожжены ноги. Еще один парень в возрасте 19 лет получил легкие травмы.