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Стрельба в Назарете: волна насилия растет | Фото:23.09 11:16   MIGnews.com

Стрельба в Нацерете: волна насилия нарастает

В ночь с 22 на 23 сентября в Нацерете получил смертельное огнестрельное ранение 44-летний мужчина возле собственного дома.

Как сообщает The Times of Israel, пострадавшего доставили в больницу, однако врачи были вынуждены констатировать его смерть. Полиция расследует обстоятельства.

Ранее тем же вечером неизвестный 21-летний мужчина был ранен в результате нападения с применением холодного оружия. Пострадавший доставлен в больницу "Рамбам" в Хайфе.

Череда насилия в израильских населенных пунктах, где преимущественно проживают арабы, на этом не завершилась. Еще два человека были ранены в результате обстрела в городе Тира.

На сегодняшний день известно о смертях свыше 60 арабов в Израиле, начиная с 2019 года. "Объединенный Арабский Список" обещает принять законодательные меры в связи с растущим насилием.


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