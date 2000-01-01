23.09 11:16 MIGnews.com
Стрельба в Нацерете: волна насилия нарастает
В ночь с 22 на 23 сентября в Нацерете получил смертельное огнестрельное ранение 44-летний мужчина возле собственного дома.
Как сообщает The Times of Israel
, пострадавшего доставили в больницу, однако врачи были вынуждены констатировать его смерть. Полиция расследует обстоятельства.
Ранее тем же вечером неизвестный 21-летний мужчина был ранен в результате нападения с применением холодного оружия. Пострадавший доставлен в больницу "Рамбам" в Хайфе.
Череда насилия в израильских населенных пунктах, где преимущественно проживают арабы, на этом не завершилась. Еще два человека были ранены в результате обстрела в городе Тира.
На сегодняшний день известно о смертях свыше 60 арабов в Израиле, начиная с 2019 года. "Объединенный Арабский Список" обещает принять законодательные меры в связи с растущим насилием.
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