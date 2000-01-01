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Швейцарцы против связи 5G 23.09 22:10   MIGnews.com

Швейцарцы против связи 5G

В швейцарском городе Берн перед зданием парламента состоялась акция протеста против внедрения в стране стандарта высокоскоростной мобильной связи пятого поколения 5G.

Демонстранты предостерегали о рисках для здоровья и окружающей среды из-за внедрения стандарта 5G. Они требовали провести соответствующие исследования.

Критики 5G в Швейцарии заявляют, что новая мобильная технология может серьезно повлиять на здоровье населения и окружающую среду из-за электромагнитного излучения.

Противники новой технологии пытаются собрать 100 тысяч подписей для проведения референдума о введении моратория на 5G до тех пор, пока риски, которые несет новая технология, не будут должным образом оценены.



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